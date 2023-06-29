Варди отказал клубам из Саудовской Аравии

Джейми Варди Нападающий "Лестера" Джейми Варди отверг интерес ряда клубов из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Варди не был твердым игроком основы "Лестера", отметившись только 19 появлениями в стартовом составе и забив три гола в рамках Премьер-Лиги.

Усилий Варди оказалось недостаточно, чтобы "Лестер" остался в Премьер-Лиге, однако 36-летний англичанин решил сохранить верность клубу с "Кинг Пауэр".

Как сообщает The Guardian, Варди отказал сразу нескольким саудовским клубам, включая "Халидж".


Метки Варди, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2023 19:00

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