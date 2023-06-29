Варди отказал клубам из Саудовской Аравии

Нападающий "Лестера" Джейми Варди отверг интерес ряда клубов из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Варди не был твердым игроком основы "Лестера", отметившись только 19 появлениями в стартовом составе и забив три гола в рамках Премьер-Лиги.



Усилий Варди оказалось недостаточно, чтобы "Лестер" остался в Премьер-Лиге, однако 36-летний англичанин решил сохранить верность клубу с "Кинг Пауэр".



Как сообщает The Guardian, Варди отказал сразу нескольким саудовским клубам, включая "Халидж".