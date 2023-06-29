"Вест Хэм" готовится тратить деньги с продажи Райса
"Вест Хэм" составил шорт-лист игроков, которых попытается купить на вырученные за своего капитана Деклана Райса деньги.
Накануне "Вест Хэм" согласился отпустить Райса в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов. Сторонам остается обсудить заключительные детали, прежде чем этот трансфер будет оформлен.
Все вырученные за Райса деньги "Вест Хэм" собирается направить на укрепление состава. В следующем сезоне команда Дэвида Мойеса будет выступать в Лиге Европы, что дополнительно подталкивает "молотобойцев" к активной работе на трансферном рынке.
Во-первых, "Вест Хэму" нужна прямая замена Райсу. На эту роль лондонский клуб рассматривает Дениса Закариа из "Ювентуса", Амаду Онана из "Эвертона", Жоау Палинью из "Фулхэма", Калвина Филлипса из "Манчестер Сити" и Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона".
Также в шорт-листе "Вест Хэма" значатся защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр и вингер "Лестера" Харви Барнс, сообщает Daily Mirror.
29.06.2023 18:00
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главное не повторить трансферную кампанию одних топарей, случившуюся в 2014 после продажи единственного своего топарика
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