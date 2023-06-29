"Вест Хэм" готовится тратить деньги с продажи Райса

"Вест Хэм" составил шорт-лист игроков, которых попытается купить на вырученные за своего капитана Деклана Райса деньги.

Накануне "Вест Хэм" согласился отпустить Райса в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов. Сторонам остается обсудить заключительные детали, прежде чем этот трансфер будет оформлен.



Все вырученные за Райса деньги "Вест Хэм" собирается направить на укрепление состава. В следующем сезоне команда Дэвида Мойеса будет выступать в Лиге Европы, что дополнительно подталкивает "молотобойцев" к активной работе на трансферном рынке.



Во-первых, "Вест Хэму" нужна прямая замена Райсу. На эту роль лондонский клуб рассматривает Дениса Закариа из "Ювентуса", Амаду Онана из "Эвертона", Жоау Палинью из "Фулхэма", Калвина Филлипса из "Манчестер Сити" и Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона".



Также в шорт-листе "Вест Хэма" значатся защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр и вингер "Лестера" Харви Барнс, сообщает Daily Mirror.