Тен Хаг против продажи Гринвуда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выступает против продажи нападающего Мейсона Гринвуда.

В данный момент "Юнайтед" все еще продолжает внутреннее расследование насчет Гринвуда, с которого в феврале сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.



"Юнайтед" рассматривает все варианты: восстановление Гринвуда в первой команде, отправку Мейсона в аренду или его продажу.



И хотя окончательное решение принимает не Тен Хаг, Manchester Evening News утверждает, что Эрик против продажи 21-летнего англичанина, предпочитая отправить того в аренду на сезон 2023/24.



В данный момент Италия, Испания и Турция являются наиболее вероятными направлениями для командировки Гринвуда.