Тен Хаг против продажи Гринвуда
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выступает против продажи нападающего Мейсона Гринвуда.
В данный момент "Юнайтед" все еще продолжает внутреннее расследование насчет Гринвуда, с которого в феврале сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.
"Юнайтед" рассматривает все варианты: восстановление Гринвуда в первой команде, отправку Мейсона в аренду или его продажу.
И хотя окончательное решение принимает не Тен Хаг, Manchester Evening News утверждает, что Эрик против продажи 21-летнего англичанина, предпочитая отправить того в аренду на сезон 2023/24.
В данный момент Италия, Испания и Турция являются наиболее вероятными направлениями для командировки Гринвуда.
29.06.2023 17:00
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казалось бы, каким боком тут институт репутации
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