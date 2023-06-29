"Астон Вилла" согласовала покупку Пау Торреса

Пау Торрес "Астон Вилла" согласовала приобретение защитника "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса.

Торрес изначально был одной из ведущих трансферных целей главного тренера "Виллы" Унаи Эмери на это лето, и The Athletic может подтвердить, что теперь переход Пау согласован.

"Вилла" договорилась как с "Вильярреалом" о размере компенсации за Торреса, так и с самим Пау об условиях личного контракта, сообщает The Athletic.

Если верить слухам, стоимость Торреса, который сыграл 173 матча за "Вильярреал" после своего дебюта в 2016 году, может составить 55 миллионов фунтов.

Таким образом, 26-летний испанец обещает стать вторым новичком "Виллы" в это трансферное окно после полузащитника Юри Тилеманса, приглашенного свободным агентом из "Лестера".

Добавим, Торрес и Эмери прекрасно знают друг друга по совместной работе в "Вильярреале".


Метки Астон Вилла, Вильярреал, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 716

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 29.06.2023 16:45 # mancunia-planet
    АПЛ только крепче становится, все усиляются траты все дела, остальные лиги позади

    (ответить)

  2. makeewadim 29.06.2023 16:12 # makeewadim
    Солдадо come back

    (ответить)

  3. vals1702 29.06.2023 16:03 # vals1702
    откаты )

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: