"Астон Вилла" согласовала покупку Пау Торреса

"Астон Вилла" согласовала приобретение защитника "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса.

Торрес изначально был одной из ведущих трансферных целей главного тренера "Виллы" Унаи Эмери на это лето, и The Athletic может подтвердить, что теперь переход Пау согласован.



"Вилла" договорилась как с "Вильярреалом" о размере компенсации за Торреса, так и с самим Пау об условиях личного контракта, сообщает The Athletic.



Если верить слухам, стоимость Торреса, который сыграл 173 матча за "Вильярреал" после своего дебюта в 2016 году, может составить 55 миллионов фунтов.



Таким образом, 26-летний испанец обещает стать вторым новичком "Виллы" в это трансферное окно после полузащитника Юри Тилеманса, приглашенного свободным агентом из "Лестера".



Добавим, Торрес и Эмери прекрасно знают друг друга по совместной работе в "Вильярреале".