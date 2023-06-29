"Милан" хочет Пулишича вслед за Лофтус-Чиком

Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич Договорившись по полузащитнику Рубену Лофтус-Чику, "Милан" нацелился и на его партнера по "Челси" в лице вингера Кристиана Пулишича.

Ранее на текущей неделе "Челси" согласился отпустить Лофтус-Чика в "Милан". По информации Evening Standard, стоимость трансфера составит 14 миллионов фунтов плюс 3 млн. фунтов в виде бонусов.

Уже сегодня 27-летний англичанин проходит медобследование в Италии, и ожидается, что сделка будет подтверждена до конца недели.

Теперь "Милан" может сосредоточить свое внимание на Пулишиче, однако у Кристиана остается один год по контракту, и "россонери" не собираются платить более 17 млн. фунтов за 24-летнего игрока сборной США.

Сам Пулишич разочарован своей ситуацией в "Челси" и надеется сменить клуб этим летом.


Метки Лофтус-Чик, Милан, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2023 15:00

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