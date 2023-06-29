Лукаку отказал "Аль-Хилялю"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку окончательно отказался от переезда в Саудовскую Аравию.
По информации Sky Sports, "Аль-Хиляль" манил Лукаку просто баснословными деньгами, выразив готовность платить Ромелу 50 миллионов фунтов в год.
Однако 30-летний бельгиец хочет продолжать выступать на высочайшем уровне и вариант с отъездом в Саудовскую Аравию не рассматривает.
Приоритетом Лукаку остается возвращение в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды, но "Челси" готов отпустить Ромелу только на условиях постоянного трансфера.
29.06.2023 14:00
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Уважуха!
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Как же красиво ссыт на Педикси ))
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вот же пидр
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Эээээ далбаеб е6аный.
Сгноите эту мышь!!! Никакой аренды!!!
Пусиь будет поваром в кобхеме
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