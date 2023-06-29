Лукаку отказал "Аль-Хилялю"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку окончательно отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

По информации Sky Sports, "Аль-Хиляль" манил Лукаку просто баснословными деньгами, выразив готовность платить Ромелу 50 миллионов фунтов в год.



Однако 30-летний бельгиец хочет продолжать выступать на высочайшем уровне и вариант с отъездом в Саудовскую Аравию не рассматривает.



Приоритетом Лукаку остается возвращение в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды, но "Челси" готов отпустить Ромелу только на условиях постоянного трансфера.