Лукаку отказал "Аль-Хилялю"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку окончательно отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

По информации Sky Sports, "Аль-Хиляль" манил Лукаку просто баснословными деньгами, выразив готовность платить Ромелу 50 миллионов фунтов в год.

Однако 30-летний бельгиец хочет продолжать выступать на высочайшем уровне и вариант с отъездом в Саудовскую Аравию не рассматривает.

Приоритетом Лукаку остается возвращение в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды, но "Челси" готов отпустить Ромелу только на условиях постоянного трансфера.


Метки Аль-Хиляль, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 29.06.2023 15:18 # mixmaster
    Уважуха!

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  2. slash-lfc 29.06.2023 15:06 # slash-lfc
    Как же красиво ссыт на Педикси ))

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  3. chelsea-69 29.06.2023 14:27 # chelsea-69
    вот же пидр

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  4. bembo 29.06.2023 14:01 # bembo
    Эээээ далбаеб е6аный.
    Сгноите эту мышь!!! Никакой аренды!!!
    Пусиь будет поваром в кобхеме

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