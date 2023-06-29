"Челси" видит в Вейге замену для Маунта

"Челси" рассматривает полузащитника "Сельты" Габри Вейгу в качестве замены для Мейсона Маунта.

На текущей неделе "Челси" возобновил переговоры о продаже Маунта в "Манчестер Юнайтед". От контракта Мейсона остается 12 месяцев, поэтому вероятность его ухода из клуба остается высокой.



Этим летом "Челси" также попрощался с Нголо Канте, Матео Ковачичем и Рубеном Лофтус-Чиком, поэтому "синие" работают сразу над несколькими целями среди полузащитников.



По информации Evening Standard, как раз в качестве прямой замены для Маунта "Челси" и рассматривает Вейгу, чей контракт предусматривает отступные в 34.6 млн. фунтов.



21-летний испанец также вызывает интерес у "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", и "Челси" придется найти убедительные аргументы, чтобы опередить таких конкурентов.