Каррагер считает, что Александер-Арнольд должен и дальше играть полузащитника

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал "красных" оставить Трента Александер-Арнольда в полузащите, купив на правый фланг обороны другого игрока.

В концовке этого сезона 22-летний Александер-Арнольд, регулярно критикуемый за свою игру в обороне, раскрылся в новой для себя роли — в качестве полузащитника.



По мнению Каррагера, на этой позиции Александер-Арнольд может использовать свои лучшие качества, скрыв недостатки, поэтому Трент должен и дальше играть в центре поля.



"Думаю, в полузащите он выглядит совершенно иначе, если сравнивать с тем, когда он только играет в обороне. Такое ощущение, что я вижу другого игрока. С такими передачами у Трента большой потенциал в полузащите, кого бы мы сюда ни купили, даже если Беллингема".



"Кого бы мы ни купили, сколько бы мы ни потратили, никто не сможет превзойти Трента, когда "Ливерпуль" с мячом. Давайте купим правого защитника, а Трента оставим в полузащите, потому что этот парень слишком хорош, чтобы не быть в центре поля этой команды".



"В конце концов он станет ключевым элементом этой команды и ее капитаном. Давайте уберем то, за что его критикуют и в чем он не слишком хорош. Он может в этом прибавить, но никогда не будет удивительно хорош, поэтому давайте сосредоточимся на том, в чем он удивительно хорош", — сообщил Каррагер Redmen TV.