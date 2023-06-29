Кейн строит новый дом рядом с Кобхэмом, и "Челси" знает об этом

"Челси" не оставил без внимания тот факт, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн строит свой новый дом всего в 15 милях от тренировочной базы "синих" в Кобхэме.

Как известно, сейчас у Кейна остается 12 месяцев по контракту с "Тоттенхэмом". Даже если президент "шпор" Даниэль Леви заблокирует уход Харри этим летом, через год он уже ничего не сможет поделать.



Кейна также связывают с переходом в "Баварию", однако строительство семейной резиденции в пригороде Лондона стоимостью 10-20 миллионов фунтов говорит о том, что именно здесь Харри планирует пустить корни.



По информации The Telegraph, боссы "Челси" не оставили без внимания это обстоятельство. Даже если "синие" не будут пытаться купить Кейна этим летом, они могут пригласить Харри свободным агентом через год.



29-летний капитан сборной Англии известен как заядлый гольфист, и его новое жилище, строительство которого находится в завершающей фазе, располагается поблизости не только с Кобхэмом, но и гольф-клубом "Уэнтуорт".



Добавим, Кейн и его жена Кейн являются родителями трех детей и сейчас ожидают появления на свет четвертого.