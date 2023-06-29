Переезд "Эвертона" на новый стадион откладывается

Переезд "Эвертона" с "Гудисон Парк" на новый стадион, вероятно, быть отложен.

В данный момент "Эвертон" продолжает строительство нового 53-тысячного стадиона стоимостью 500 миллионов фунтов в портовом районе Ливерпуля под названием Брэмли-Мур Док.



До сих пор ожидалось, что предстоящий сезон будет последним полным для "ирисок" на "Гудисон Парк", хотя официально мерсисайдский клуб никогда не называл дату предполагаемого переезда.



Однако The Telegraph сообщает, что сроки строительства были пересмотрены, и теперь в "Эвертоне" ожидают завершить все работы в конце 2024 года.



Поскольку менять стадион посреди сезона 2024/25 может быть нецелесообразно, над "Эвертоном" нависла перспектива того, что два ближайших сезона "ириски" начнут на "Гудисон Парк".



Окончательное решение о том, состоится переезд посреди сезона 2024/25 или все-таки со старта 2025/26, "Эвертон" собирается принять после консультаций со своими болельщиками.