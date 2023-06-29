"Лидс" заинтересован в Натаниэле Филлипсе

Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Филлипс вызывает интерес со стороны "Лидса".

По информации The Athletic, "Лидс" планирует приобрести Филлипса независимо от того, кто будет назначен главным тренером и спортивным директором вылетевшего из Премьер-Лиги клуба.



Фаворитом на роль главного тренера "Лидса" считается Даниэль Фарке, который хотел пригласить Филлипса еще в свой бывший клуб "Норвич", и это только повышает шансы на переезд Натаниэля на "Элланд Роуд".



"Ливерпуль" оценивает Филлипса в 10 миллионов фунтов и не собирается стоять на пути у 26-летнего англичанина, который сыграл только пять матчей за команду Юргена Клоппа в минувшем сезоне.



Филлипс уже имеет опыт выступлений в Чемпионшипе, где в сезоне 2021/22 он помог "Борнмуту", находясь там в аренде, оформить повышение в классе.