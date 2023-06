Светская хроника за четверг

Поль Погба может вернуться в Премьер-Лигу. "Бавария" улучшит свое предложение по Харри Кейну. "Челси" нашел дублера для Кепы Аррисабалаги в "Шахтере". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Ювентус" открыт к предложениям насчет бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. (Daily Mail)



"Бавария" готова улучшить свое предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна до 80 миллионов фунтов. (The Sun)



"Вест Хэм" разрешил своему капитану Деклану Райсу пройти медобследование в "Арсенале" перед оформлением трансфера стоимостью 105 млн. фунтов. (talkSPORT)



"Вест Хэм" нацелился на капитана "Юнайтед" Харри Магуайра, а также на полузащитников Амаду Онана из "Эвертона" и Дениса Закариа из "Ювентуса". (Daily Mirror)



"Юнайтед" готов заплатить 69 млн. фунтов за нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша. (Correio da Manha)



"Челси" задумывается о приобретении голкипера "Шахтера" Андрея Трубина на роль дублера для Кепы Аррисабалаги. (Fabrizio Romano)



"Челси" попросит 15 млн. фунтов за вингера Каллума Хадсон-Одои, который интересен "Фулхэму", "Ноттингем Форест" и "Милану". (Evening Standard)



Вундеркинд "Сантоса" Анджело направляется в "Челси" по сделке стоимостью 13 млн. фунтов. (Goal)



"Тоттенхэм" начал переговоры о покупке центрального защитника "Вольфсбурга" Микки Ван де Вена. (The Guardian)



"Вулверхэмптон" принял предложение "Лестера" в 7.5 млн. фунтов плюс 1 млн. фунтов в виде бонусов по защитнику Конору Коуди. (Express and Star)



"Бернли" сделал предложение о покупке защитника "Андерлехта" Ноа Садики. (Fabrizio Romano)



"Астон Вилла" оптимистична насчет приобретения защитника "Вильярреала" Пау Торреса. (Daily Express)



Защитник "Арсенала" Киран Тирни открыт к возвращению в "Селтик". (The Sun)



Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре стал целью для "Милана". (Di Marzio)



Другое



Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон удалил свои негативные твиты насчет "Тоттенхэма" перед переходом в лондонский клуб. (Daily Star)



6 августа "Тоттенхэм" сыграет благотворительный матч против "Шахтера". (Evening Standard)



Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш отрывается в Лас-Вегасе вместе с диджеем Tiesto. (Daily Mail)



Экс-комментатор Sky Sports Ричард Киз женился на подруге своей дочери, которая на 30 лет его моложе и ради которой он бросил жену. (The Sun)



41-летняя супруга президента "Вест Хэма" Дэвида Салливана обнажила свою грудь во время отдыха на яхте. (Daily Star)