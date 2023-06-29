Светская хроника за четверг
Поль Погба может вернуться в Премьер-Лигу. "Бавария" улучшит свое предложение по Харри Кейну. "Челси" нашел дублера для Кепы Аррисабалаги в "Шахтере". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Ювентус" открыт к предложениям насчет бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. (Daily Mail)
"Бавария" готова улучшить свое предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна до 80 миллионов фунтов. (The Sun)
"Вест Хэм" разрешил своему капитану Деклану Райсу пройти медобследование в "Арсенале" перед оформлением трансфера стоимостью 105 млн. фунтов. (talkSPORT)
"Вест Хэм" нацелился на капитана "Юнайтед" Харри Магуайра, а также на полузащитников Амаду Онана из "Эвертона" и Дениса Закариа из "Ювентуса". (Daily Mirror)
"Юнайтед" готов заплатить 69 млн. фунтов за нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша. (Correio da Manha)
"Челси" задумывается о приобретении голкипера "Шахтера" Андрея Трубина на роль дублера для Кепы Аррисабалаги. (Fabrizio Romano)
"Челси" попросит 15 млн. фунтов за вингера Каллума Хадсон-Одои, который интересен "Фулхэму", "Ноттингем Форест" и "Милану". (Evening Standard)
Вундеркинд "Сантоса" Анджело направляется в "Челси" по сделке стоимостью 13 млн. фунтов. (Goal)
"Тоттенхэм" начал переговоры о покупке центрального защитника "Вольфсбурга" Микки Ван де Вена. (The Guardian)
"Вулверхэмптон" принял предложение "Лестера" в 7.5 млн. фунтов плюс 1 млн. фунтов в виде бонусов по защитнику Конору Коуди. (Express and Star)
"Бернли" сделал предложение о покупке защитника "Андерлехта" Ноа Садики. (Fabrizio Romano)
"Астон Вилла" оптимистична насчет приобретения защитника "Вильярреала" Пау Торреса. (Daily Express)
Защитник "Арсенала" Киран Тирни открыт к возвращению в "Селтик". (The Sun)
Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре стал целью для "Милана". (Di Marzio)
Другое
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон удалил свои негативные твиты насчет "Тоттенхэма" перед переходом в лондонский клуб. (Daily Star)
6 августа "Тоттенхэм" сыграет благотворительный матч против "Шахтера". (Evening Standard)
Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш отрывается в Лас-Вегасе вместе с диджеем Tiesto. (Daily Mail)
Экс-комментатор Sky Sports Ричард Киз женился на подруге своей дочери, которая на 30 лет его моложе и ради которой он бросил жену. (The Sun)
41-летняя супруга президента "Вест Хэма" Дэвида Салливана обнажила свою грудь во время отдыха на яхте. (Daily Star)
29.06.2023 08:00
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Экс-комментатор Sky Sports Ричард Киз женился на подруге своей дочери, которая на 30 лет его моложе и ради которой он бросил жену. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/101255/?c=1
Очень интересная новость
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Три долбоеба на Фапле:
(версия 2.0)
1. Narcot - раньше постил новости из различных СпидИнфо и пиздел, что в Дубаях живёт. Теперь постит ещё и Шария, и уже батрачит в Польше на полях голубики. Иногда под его аккаунтом сидит сестра Эльвира. Однажды пропал с Фапла на долгое время и все считали, что Narcot погиб в Буче.
2. КК100-7 - вообще нихуя не одупляет, сидит дома с мамкой своей на диване и смотрит японские мультики. Обиженка. Если долго его обзывать, то может заплакать и замкнуться в себе. Есть подозрение, что имеет инвалидность. Поэтому откосил от армии.
3. BMW-e34 - отбитый хохол, который пытается всем доказать, что Россия напала на украину, чтобы убить всех каклов. Считает автритетным источником информации Urinanet канал. Не может привести ни одного доказательства своих фейковых вбросов. Когда понимает, что запизделся и никто ему не верит, то начинает оскорблять всех. Часто бывает, что пишет комменты и сам на них себе отвечает и тем сильнее заводит себя. Убежал из украины в начале СВО, переодевшись женщиной. Сейчас батрачит где-то в Европе. Очень жалеет, что смылся, так как в украине легализовали однополые браки и он бы сейчас женился на своём бывшем однокласснике.
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О каком духе соперничества в стане Челси вообще можно говорить? Как вообще можно назвать дерби матчи Челси-Арсенал, Челси-ТТХ, если игроки этих клубов за один сезон могут сыграть за две команды?
Единственный транспорт в эпоху АПЛ между Ливерпулем и МЮ - Майкл Овен. Его судьба нам всем знакома. Трансфером ЛФК - Эве вообще никогда не было в моей памяти.
Трансферы МЮ - МС... Вот тут не знаю, расскажите.
Поэтому, конкретно сегодня есть два настоящих дерби - Мерсисайдское и Северо-западное.
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К сезону 23-24 расклады в АПЛ такие:
Топ клубы: Арсенал.
Гранд клубы: Мансити, МЮ, ЛФК.
Величайшие клубы Англии: Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.
Остальные около-топы или ниже.
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Зачем Челси игрок Шахтера? Им этого лохопеда распиаренного Мудрика мало?
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