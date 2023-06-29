Шейх Джассим ожидает стать новым владельцем МЮ

Шейх Джассим Шейх Джассим ожидает вскоре стать новым владельцем "Манчестер Юнайтед".

Как известно, нынешние владельцы "Юнайтед" в лице семейства Глэйзеров начали процесс продажи своего клуба еще в ноябре прошлого года.

В последние недели и месяцы поступала противоречивая информация насчет продажи "Юнайтед", однако сейчас авторитетное издание Bloomberg утверждает, что этот процесс действительно находится в завершающей стадии.

Если верить близкому к шейху Джассиму источнику, инвестор из Катара уверен, что выиграл борьбу за право стать новым владельцем "Юнайтед". Официальное подтверждение этому — лишь вопрос времени.

Основным конкурентом шейха Джассима был сэр Джим Рэтклифф, однако структура предложения главы компании Ineos вызвала нарекания со стороны акционеров "Юнайтед", что упростило выбор Глэйзеров.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. selta 29.06.2023 07:27 # selta
    жаль, Глейзеры подняли этот МЮ
    шейх уничтожит красных

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  2. sisyazavr 29.06.2023 07:26 # sisyazavr
    Повезло)

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