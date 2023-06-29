Шейх Джассим ожидает стать новым владельцем МЮ

Шейх Джассим ожидает вскоре стать новым владельцем "Манчестер Юнайтед".

Как известно, нынешние владельцы "Юнайтед" в лице семейства Глэйзеров начали процесс продажи своего клуба еще в ноябре прошлого года.



В последние недели и месяцы поступала противоречивая информация насчет продажи "Юнайтед", однако сейчас авторитетное издание Bloomberg утверждает, что этот процесс действительно находится в завершающей стадии.



Если верить близкому к шейху Джассиму источнику, инвестор из Катара уверен, что выиграл борьбу за право стать новым владельцем "Юнайтед". Официальное подтверждение этому — лишь вопрос времени.



Основным конкурентом шейха Джассима был сэр Джим Рэтклифф, однако структура предложения главы компании Ineos вызвала нарекания со стороны акционеров "Юнайтед", что упростило выбор Глэйзеров.