"Юнайтед" возобновляет переговоры по Маунту

"Манчестер Юнайтед" возобновляет переговоры с "Челси" о покупке полузащитника Мейсона Маунта.

В прошлую пятницу "Челси" отклонил третье предложение "Юнайтед" по Маунту в размере 55 миллионов фунтов, установив за Мейсона цену в 65 млн. фунтов.



"Юнайтед" заранее предупреждал, что не собирается улучшать это предложение, поэтому после отказа со стороны "Челси" переговоры прервались.



Однако сейчас Daily Mail утверждает, что два клуба возвращаются за стол переговоров. "Красные дьяволы" по-прежнему не хотят переплачивать, но готовы незначительно подвинуться в сторону улучшения своего предложения.



Источник издания не ожидает, что эта сага затянется. Ясность насчет будущего Маунта может наступить уже на следующей неделе — в "Юнайтед" оптимистичны насчет достижения компромисса.



Сам Маунт сейчас завершает отдыхать и уже в понедельник должен вернуться на тренировочную базу "Челси" в Кобхэме — если, конечно, "Юнайтед" не согласует его трансфер к тому времени.



Сейчас у Маунта остается 12 месяцев по контракту, и "Челси", судя по всему, тоже готов пойти на уступки, особенно если продажа 24-летнего англичанина поможет "синим" заполучить полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.