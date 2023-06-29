"Тоттенхэм" купил Мэддисона у "Лестера"

Полузащитник Джеймс Мэддисон завершил свой переход из "Лестера" в "Тоттенхэм" за 40 миллионов фунтов.

В среду Мэддисон прошел медобследование в Лондоне, после чего заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2028 года.



Джеймс стал уже третьим приобретением команды Анге Постекоглу в это трансферное окно после вингера Деяна Кулусевски, выкупленного у "Ювентуса" после 18-месячной аренды, и голкипера Гульельмо Викарио, приглашенного из "Эмполи".



Мэддисон также вызывал интерес у "Ньюкасла", однако в конце концов "сороки" предпочли 26-летнему англичанину полузащитника "Милана" Сандро Тонали.



Мэддисон успел сыграть 203 матча за "Лестер" после своего перехода из "Норвича" за 10 млн. фунтов в 2018 году. В 2021 Джеймс помог "лисам" впервые в их истории завоевать Кубок Англии.



Даже в минувшем сезоне, Мэддисон забил 10 голов в рамках Премьер-Лиги, но "Лестеру" этого оказалось недостаточно, чтобы избежать вылета в Чемпионшип.



Всего за свое время на "Кинг Пауэр" Мэддисон забил 55 голов и отдал 41 результативную передачу. За сборную Англии Джеймс провел три матча.



Добавим, за "Лестер" Мэддисон выступал под 10-й номером. В "Тоттенхэме" "десятка" зарезервирована за Харри Кейном, но Джеймс другой номер пока не выбрал.