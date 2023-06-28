УЕФА закрыл лазейку, которой пользовался "Челси" для обхода ФФП

УЕФА закрыл лазейку, которая позволяла клубам вроде "Челси" обходить правила финансового фейр-плей, заключая контракты с новыми игроками на много лет.

Напомним, за два предыдущих трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов, причем многие новички "синих" получили контракты дольше, чем на стандартные для футбола пять-шесть лет.



Например, прибывшие на "Стэмфорд Бридж" в январе Энцо Фернандес и Михаил Мудрик связали свое будущее с "Челси" сразу на восемь с половиной лет каждый.



Как затем оказалось, "Челси" делал это для того, чтобы в своей финансовой отчетности распределить стоимость игрока на весь срок действия его контракта.



Однако с 1 июля эта лазейка для обхода правил ФФП закрывается. Как сообщает The Guardian, теперь стоимость трансфера можно будет "размазать" на срок не более пяти лет. При этом заключать контракты на более длительный срок по-прежнему разрешено.