"Арсенал" приобрел Хаверца у "Челси"

Кай Хаверц "Арсенал" подтвердил приобретение нападающего "Челси" Кая Хаверца ориентировочной стоимостью в 65 миллионов фунтов.

Хаверц выступал за "Челси" после своего перехода из "Байера" за 75 млн. фунтов в 2020 году. Кай навсегда вписал свое имя в историю лондонского клуба, забив победный гол в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в мае 2021.

Также Хаверц выиграл с "Челси" Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а в рамках Премьер-Лиги забил 19 голов и отдав семь результативных передач в 91 матче.

В "Челси" Хаверц преимущественно играл нападающего, тогда как в "Арсенале", как утверждает The Guardian, 24-летний немец планирует действовать глубже по полю.

"Перейти в этот удивительный клуб и стать частью семьи "Арсенала" — это нечто суперзахватывающее для меня. Этот клуб обладает такой большой историей, и я надеюсь, мы сможем многого достичь здесь".

"У "Арсенала" очень высокий командный дух, и ты можешь это почувствовать. Это одна из причин, почему против "Арсенала" было так сложно играть в последнее время".

"Моя цель — выигрывать трофеи, и я собираюсь стараться изо всех сил, чтобы сделать это ради болельщиков и каждого в клубе. Теперь я предвкушаю знакомство со всеми игроками и персоналом, когда мы вернемся для предсезонной подготовки", — сообщил Хаверц.


Метки Арсенал, трансферы, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2023 22:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. bembo 28.06.2023 23:06 # bembo
    О бля, далбаебики, в бизнес Кар забыл воткнуть еще хадсон одоя, еще 20 лимонов уехеее

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  2. bembo 28.06.2023 23:05 # bembo
    Хейтерам Челси походу пох с чего гореть
    То с успеха, с побед, с трофеев императоров
    То с покупок топарей
    То ваще с бизнес продаж топовых


    Ахахах чмохам лишь бы с императоров сгореть в ноль ахахаха

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  3. aliluya-nn 28.06.2023 23:05 # aliluya-nn
    Непонятный трансфер ..дороговато за игрока на скамейку ..да к тому же со статой не ахти
    ..будем надеяться Артета знает, что делает)

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  4. felix-the-cat 28.06.2023 22:59 # felix-the-cat
    Членсы горят на АРС ебаные лохи))) потратили 600 млн за 1.5 года и 12 место ахаххахабля

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  5. takernotagiver 28.06.2023 22:53 # takernotagiver
    Челси клюнул на шантаж МЮ. Как только МЮ начал попытки провернуть трансфер Кайседо, Челси сразу зашевелился)
    ______________________

    «Челси» рассчитывает заменить Мэйсона Маунта на Мойсеса Кайседо.

    Лондонцы близки к покупке полузащитника «Брайтона», и сам эквадорец уже давно решил, что хочет продолжить карьеру именно в «Челси». Согласно сведениям Guardian, в случае успешного завершения сделки по Кайседо «синие» готовы пойти на компромисс с «Манчестер Юнайтед» в переговорах по Мэйсону Маунту. Прежние предложения «красных дьяволов» были отклонены, однако руководство лондонского клуба хотело бы договориться с «Юнайтед» и продать своего звёздного воспитанника. Прежний запрос в 65 млн фунтов стерлингов (75 млн евро) может быть снижен.

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  6. zheka000000 28.06.2023 22:51 # zheka000000
    спасибо арсенолю. Возможно, все выиграют от этого трансфера

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  7. takernotagiver 28.06.2023 22:45 # takernotagiver
    Еще конструктив от Артурио)

    23.10.2022 20:34 #
    thegodfather

    c такой игрой канешно вангую 4-ку в конце сезона : челси ман сити мю ньюкасл

    уж слишком хороши сороки

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  8. bembo 28.06.2023 22:45 # bembo
    Арс мешки е6аные, 100 за райса, 70за хаверца, 50 за тимбера. И это только разогрев.
    Вот вам и трансферная политика.

    Сити 40 холанд 20 аканжи и сразу требл.


    Арс это позор.

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  9. superglor 28.06.2023 22:40 # superglor
    Подбирают объедки за великими, жалкий клубишко.

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  10. bembo 28.06.2023 22:40 # bembo
    Чо по итогу.... К 1 июля уже 25 за кули + 25 за кову + 15 за менди + 65 за хуверца.
    Еще в процессе ожидаения 10ку за зиеша ждем.
    Ну разве не императоры, мать вашууууу!???? Бизнескаааар.

    Теперь до конца лета ожидания, 60 за маунта, 40 за чмокаку, 40 за галлахера, 25 за пулисика, 25 ща хуйлобу, 15 за ампаду, 5 за маланга сара, 20 за лофтус кека.

    Впееерееед императорси бизнескаааааар

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  11. high-malvern 28.06.2023 22:38 # high-malvern
    Где там тот гейгунер, который пиздел, что не 200+ млн. у Арсенала на трансферы))) Тупо слили на двух игроков и это еще не все.

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  12. hachidlo 28.06.2023 22:38 # hachidlo
    Уже из двух независимых источников мне написали, что Арсенал просят передать что происходящее — вброс. Аккаунты Хаверца взломаны, а голос заменён нейросеткой. Задал вопрос представителям ЧВК Щолси Центра, жду ответа.

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  13. superglor 28.06.2023 22:36 # superglor
    Великие клубы Лондона:

    1. Челси. Гордость Лондона, блю прайд. 2 Лиги Чемпионов (считаются как 10 АПЛ) + 6 титулов Чемпионов Англии. 26 очков величия. Как номер Великого Сейду Кулибали.

    2. Ноттингем Форест. 2 Лиги Чемпионов + 1 Чемпионат Англии. 21 очко величия.

    3. Вест Хэм Юнайтед. 1 Еврокубок, 10 очков величия.

    4. Арсеноль. Даже здесь четвертые. 0 Еврокубков (штраф -10 очков) + 13 никому не нужных внутренних титулов. 3 очка, и никаким величием даже не пахнет.

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  14. bembo 28.06.2023 22:34 # bembo
    Красиво бизнескарим, императорыыыыыыыы

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  15. burnley 28.06.2023 22:30 # burnley
    НАКОНЕЦ ТО последнее наше недопонимание с Астером преодалено.

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  16. slash-lfc 28.06.2023 22:29 # slash-lfc
    На повышение

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