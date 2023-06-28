"Арсенал" приобрел Хаверца у "Челси"
"Арсенал" подтвердил приобретение нападающего "Челси" Кая Хаверца ориентировочной стоимостью в 65 миллионов фунтов.
Хаверц выступал за "Челси" после своего перехода из "Байера" за 75 млн. фунтов в 2020 году. Кай навсегда вписал свое имя в историю лондонского клуба, забив победный гол в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в мае 2021.
Также Хаверц выиграл с "Челси" Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а в рамках Премьер-Лиги забил 19 голов и отдав семь результативных передач в 91 матче.
В "Челси" Хаверц преимущественно играл нападающего, тогда как в "Арсенале", как утверждает The Guardian, 24-летний немец планирует действовать глубже по полю.
"Перейти в этот удивительный клуб и стать частью семьи "Арсенала" — это нечто суперзахватывающее для меня. Этот клуб обладает такой большой историей, и я надеюсь, мы сможем многого достичь здесь".
"У "Арсенала" очень высокий командный дух, и ты можешь это почувствовать. Это одна из причин, почему против "Арсенала" было так сложно играть в последнее время".
"Моя цель — выигрывать трофеи, и я собираюсь стараться изо всех сил, чтобы сделать это ради болельщиков и каждого в клубе. Теперь я предвкушаю знакомство со всеми игроками и персоналом, когда мы вернемся для предсезонной подготовки", — сообщил Хаверц.
28.06.2023 22:25
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Последние комментарии:
О бля, далбаебики, в бизнес Кар забыл воткнуть еще хадсон одоя, еще 20 лимонов уехеее
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Хейтерам Челси походу пох с чего гореть
То с успеха, с побед, с трофеев императоров
То с покупок топарей
То ваще с бизнес продаж топовых
Ахахах чмохам лишь бы с императоров сгореть в ноль ахахаха
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Непонятный трансфер ..дороговато за игрока на скамейку ..да к тому же со статой не ахти
..будем надеяться Артета знает, что делает)
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Членсы горят на АРС ебаные лохи))) потратили 600 млн за 1.5 года и 12 место ахаххахабля
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Челси клюнул на шантаж МЮ. Как только МЮ начал попытки провернуть трансфер Кайседо, Челси сразу зашевелился)
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«Челси» рассчитывает заменить Мэйсона Маунта на Мойсеса Кайседо.
Лондонцы близки к покупке полузащитника «Брайтона», и сам эквадорец уже давно решил, что хочет продолжить карьеру именно в «Челси». Согласно сведениям Guardian, в случае успешного завершения сделки по Кайседо «синие» готовы пойти на компромисс с «Манчестер Юнайтед» в переговорах по Мэйсону Маунту. Прежние предложения «красных дьяволов» были отклонены, однако руководство лондонского клуба хотело бы договориться с «Юнайтед» и продать своего звёздного воспитанника. Прежний запрос в 65 млн фунтов стерлингов (75 млн евро) может быть снижен.
(ответить)
спасибо арсенолю. Возможно, все выиграют от этого трансфера
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Еще конструктив от Артурио)
23.10.2022 20:34 #
thegodfather
c такой игрой канешно вангую 4-ку в конце сезона : челси ман сити мю ньюкасл
уж слишком хороши сороки
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Арс мешки е6аные, 100 за райса, 70за хаверца, 50 за тимбера. И это только разогрев.
Вот вам и трансферная политика.
Сити 40 холанд 20 аканжи и сразу требл.
Арс это позор.
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Подбирают объедки за великими, жалкий клубишко.
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Чо по итогу.... К 1 июля уже 25 за кули + 25 за кову + 15 за менди + 65 за хуверца.
Еще в процессе ожидаения 10ку за зиеша ждем.
Ну разве не императоры, мать вашууууу!???? Бизнескаааар.
Теперь до конца лета ожидания, 60 за маунта, 40 за чмокаку, 40 за галлахера, 25 за пулисика, 25 ща хуйлобу, 15 за ампаду, 5 за маланга сара, 20 за лофтус кека.
Впееерееед императорси бизнескаааааар
(ответить)
Где там тот гейгунер, который пиздел, что не 200+ млн. у Арсенала на трансферы))) Тупо слили на двух игроков и это еще не все.
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Уже из двух независимых источников мне написали, что Арсенал просят передать что происходящее — вброс. Аккаунты Хаверца взломаны, а голос заменён нейросеткой. Задал вопрос представителям ЧВК Щолси Центра, жду ответа.
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Великие клубы Лондона:
1. Челси. Гордость Лондона, блю прайд. 2 Лиги Чемпионов (считаются как 10 АПЛ) + 6 титулов Чемпионов Англии. 26 очков величия. Как номер Великого Сейду Кулибали.
2. Ноттингем Форест. 2 Лиги Чемпионов + 1 Чемпионат Англии. 21 очко величия.
3. Вест Хэм Юнайтед. 1 Еврокубок, 10 очков величия.
4. Арсеноль. Даже здесь четвертые. 0 Еврокубков (штраф -10 очков) + 13 никому не нужных внутренних титулов. 3 очка, и никаким величием даже не пахнет.
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Красиво бизнескарим, императорыыыыыыыы
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НАКОНЕЦ ТО последнее наше недопонимание с Астером преодалено.
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На повышение
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