"Арсенал" приобрел Хаверца у "Челси"

"Арсенал" подтвердил приобретение нападающего "Челси" Кая Хаверца ориентировочной стоимостью в 65 миллионов фунтов.

Хаверц выступал за "Челси" после своего перехода из "Байера" за 75 млн. фунтов в 2020 году. Кай навсегда вписал свое имя в историю лондонского клуба, забив победный гол в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в мае 2021.



Также Хаверц выиграл с "Челси" Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а в рамках Премьер-Лиги забил 19 голов и отдав семь результативных передач в 91 матче.



В "Челси" Хаверц преимущественно играл нападающего, тогда как в "Арсенале", как утверждает The Guardian, 24-летний немец планирует действовать глубже по полю.



"Перейти в этот удивительный клуб и стать частью семьи "Арсенала" — это нечто суперзахватывающее для меня. Этот клуб обладает такой большой историей, и я надеюсь, мы сможем многого достичь здесь".



"У "Арсенала" очень высокий командный дух, и ты можешь это почувствовать. Это одна из причин, почему против "Арсенала" было так сложно играть в последнее время".



"Моя цель — выигрывать трофеи, и я собираюсь стараться изо всех сил, чтобы сделать это ради болельщиков и каждого в клубе. Теперь я предвкушаю знакомство со всеми игроками и персоналом, когда мы вернемся для предсезонной подготовки", — сообщил Хаверц.