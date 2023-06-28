"Арсенал" согласовал покупку Райса

"Арсенал" и "Вест Хэм" согласовали условия трансфера полузащитника Деклана Райса.

Накануне вечером "Арсенал" выдвинул свое третье предложение о покупке Райса в размере 105 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Всю среду боссы двух лондонских клубов посвятили переговорам об условиях трансфера, и Daily Mail может подтвердить, что "молотобойцы" согласились отпустить своего капитана к "канонирам".



Изначально "Арсенал" хотел выплачивать гарантированную сумму в течение четырех лет, тогда как "Вест Хэм" запросил эти 100 млн. фунтов в виде двух платежей к началу 2025 года, но стороны пришли к некоторому промежуточному варианту.



Сторонам еще остается согласовать некоторые детали, однако после самоотвода "Манчестер Сити" ранее днем не остается никаких сомнений, что Райс продолжит свою карьеру в "Арсенале". Личный контракт выглядит формальностью.