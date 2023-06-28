"Арсенал" согласовал покупку Райса

Деклан Райс "Арсенал" и "Вест Хэм" согласовали условия трансфера полузащитника Деклана Райса.

Накануне вечером "Арсенал" выдвинул свое третье предложение о покупке Райса в размере 105 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Всю среду боссы двух лондонских клубов посвятили переговорам об условиях трансфера, и Daily Mail может подтвердить, что "молотобойцы" согласились отпустить своего капитана к "канонирам".

Изначально "Арсенал" хотел выплачивать гарантированную сумму в течение четырех лет, тогда как "Вест Хэм" запросил эти 100 млн. фунтов в виде двух платежей к началу 2025 года, но стороны пришли к некоторому промежуточному варианту.

Сторонам еще остается согласовать некоторые детали, однако после самоотвода "Манчестер Сити" ранее днем не остается никаких сомнений, что Райс продолжит свою карьеру в "Арсенале". Личный контракт выглядит формальностью.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2023 22:00

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  1. high-malvern 28.06.2023 22:26 # high-malvern
    Красавцы Сити! Создали видимость конкуренции и набили цену для лондонских мешков. 100кк+ однако)

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  2. takernotagiver 28.06.2023 22:06 # takernotagiver
    Что с ебалом, хейтеры?)

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