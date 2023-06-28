"Арсенал" согласовал покупку Райса
"Арсенал" и "Вест Хэм" согласовали условия трансфера полузащитника Деклана Райса.
Накануне вечером "Арсенал" выдвинул свое третье предложение о покупке Райса в размере 105 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.
Всю среду боссы двух лондонских клубов посвятили переговорам об условиях трансфера, и Daily Mail может подтвердить, что "молотобойцы" согласились отпустить своего капитана к "канонирам".
Изначально "Арсенал" хотел выплачивать гарантированную сумму в течение четырех лет, тогда как "Вест Хэм" запросил эти 100 млн. фунтов в виде двух платежей к началу 2025 года, но стороны пришли к некоторому промежуточному варианту.
Сторонам еще остается согласовать некоторые детали, однако после самоотвода "Манчестер Сити" ранее днем не остается никаких сомнений, что Райс продолжит свою карьеру в "Арсенале". Личный контракт выглядит формальностью.
28.06.2023 22:00
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