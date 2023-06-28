"Сити" вступил в борьбу за Вейгу

Габри Вейга "Манчестер Сити" вступил в борьбу за полузащитника "Сельты" Габри Вейгу.

Ранее днем стало известно, что "Сити" вышел из борьбы за Деклана Райса. "Горожане" оказались не готовы перебить предложение "Арсенала" в 105 миллионов фунтов по капитану "Вест Хэма".

Как раз на Вейгу "Сити" и переключился после принятого насчет Райса решения, сообщает The Guardian. "Горожанам" по-прежнему нужен игрок в центр поля ввиду расставания с Илкаем Гюндоганом.

Вейга также вызывает интерес у "Ливерпуля" и "Челси", а контракт 21-летнего испанца с "Сельтой" предусматривает отступные в 40 млн. евро (34.6 млн. фунтов).

Вейга очень ярко отыграл минувший сезон, забив 11 голов в 36 матчах Ла Лиги. Своем дублем в заключительном туре против "Барселоны" Габри гарантировал клубу из Виго продление прописки в высшем дивизионе.


Метки Вейга, Манчестер Сити, Сельта

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2023 21:00

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  1. arsenverim 28.06.2023 21:12 # arsenverim
    бюджетный Смит-Роу

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  2. ruchinski 28.06.2023 21:10 # ruchinski
    вот ето уже похоже на пепа и оилсити. Все знают любовь пепа к белым испанцам.

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