"Юнайтед" начинает переговоры по Кайседо
На этой неделе "Манчестер Юнайтед" установит контакт с "Брайтоном" насчет приобретения полузащитника Мойсеса Кайседо.
Зайдя в тупик в переговорах с "Челси" по Мейсону Маунту, "Юнайтед" был вынужден обратиться к альтернативным целям по укреплению центра поля.
Если верить итальянской прессе, "Юнайтед" не смог найти общего языка с Адриеном Рабьо из "Ювентуса". Теперь "красные дьяволы" попробуют договориться с "Брайтоном" по 21-летнему Кайседо.
Кайседо мог покинуть "Брайтон" еще в январе, но тогда "чайки" отказались продать свою звезду в "Арсенал" за 70 миллионов фунтов, несмотря на то, что сам Мойсес подал прошение о трансфере.
Как отмечает Sky Sports, это не первый раз, когда "Юнайтед" обдумывает приобретение Кайседо. "Красные дьяволы" еще в январе 2021 интересовались Мойсесом, когда тот выступал за "Индепендьенте дель Валье", но свое предложение делать не стали.
28.06.2023 19:00
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Че за ниггер, самостоятельно с плантаций не убегает?
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My кидаются на всех а по концове некого толкового некупят :))
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Молодой совсем, а уже матёрый игрок, был бы хороший трансфер
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