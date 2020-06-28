"Юнайтед" начинает переговоры по Кайседо

Мойсес Кайседо На этой неделе "Манчестер Юнайтед" установит контакт с "Брайтоном" насчет приобретения полузащитника Мойсеса Кайседо.

Зайдя в тупик в переговорах с "Челси" по Мейсону Маунту, "Юнайтед" был вынужден обратиться к альтернативным целям по укреплению центра поля.

Если верить итальянской прессе, "Юнайтед" не смог найти общего языка с Адриеном Рабьо из "Ювентуса". Теперь "красные дьяволы" попробуют договориться с "Брайтоном" по 21-летнему Кайседо.

Кайседо мог покинуть "Брайтон" еще в январе, но тогда "чайки" отказались продать свою звезду в "Арсенал" за 70 миллионов фунтов, несмотря на то, что сам Мойсес подал прошение о трансфере.

Как отмечает Sky Sports, это не первый раз, когда "Юнайтед" обдумывает приобретение Кайседо. "Красные дьяволы" еще в январе 2021 интересовались Мойсесом, когда тот выступал за "Индепендьенте дель Валье", но свое предложение делать не стали.


Метки Брайтон, Кайседо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. closer 28.06.2023 20:11 # closer
    Че за ниггер, самостоятельно с плантаций не убегает?

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  2. chelsiukpro 28.06.2023 19:38 # chelsiukpro
    My кидаются на всех а по концове некого толкового некупят :))

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  3. mancunia-planet 28.06.2023 19:20 # mancunia-planet
    Молодой совсем, а уже матёрый игрок, был бы хороший трансфер

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