"Юнайтед" начинает переговоры по Кайседо

На этой неделе "Манчестер Юнайтед" установит контакт с "Брайтоном" насчет приобретения полузащитника Мойсеса Кайседо.

Зайдя в тупик в переговорах с "Челси" по Мейсону Маунту, "Юнайтед" был вынужден обратиться к альтернативным целям по укреплению центра поля.



Если верить итальянской прессе, "Юнайтед" не смог найти общего языка с Адриеном Рабьо из "Ювентуса". Теперь "красные дьяволы" попробуют договориться с "Брайтоном" по 21-летнему Кайседо.



Кайседо мог покинуть "Брайтон" еще в январе, но тогда "чайки" отказались продать свою звезду в "Арсенал" за 70 миллионов фунтов, несмотря на то, что сам Мойсес подал прошение о трансфере.



Как отмечает Sky Sports, это не первый раз, когда "Юнайтед" обдумывает приобретение Кайседо. "Красные дьяволы" еще в январе 2021 интересовались Мойсесом, когда тот выступал за "Индепендьенте дель Валье", но свое предложение делать не стали.