"Ливерпуль" обдумывает покупку Собослаи

"Ливерпуль" рассматривает возможность приобретения полузащитника "РБ Лейпциг" Доминика Собослаи.

Этим летом "Ливерпуль" попрощался с четырьмя полузащитниками: Наби Кейта, Алексом Окслейд-Чемберленом, Джеймсом Милнером и Артуром Мело, чья аренда из "Ювентуса" истекла.



Взамен "Ливерпуль" пока пригласил только Алексиса Макаллистера из "Брайтона", поэтому "красные" по-прежнему находятся в поисках усиления линии полузащиты.



По информации The Athletic, на текущей неделе "Ливерпуль" провел встречу с представителями Собослаи, однако согласование трансфера 22-летнего венгра выглядит довольно сложным.



В данный момент "РБ Лейпциг" находится на пороге продажи защитника Йошко Гвардиола в "Манчестер Сити" в 86 миллионов фунтов, с помощью чего закроет все свои финансовые проблемы и поэтому едва ли согласится отпустить Собослаи менее чем за 70 млн. евро (60.5 млн. фунтов), прописанных в контракте Доминика в качестве отступных.



Помимо Собослаи, который забил 10 голов в 48 матчах за "РБ Лейпциг" в сезоне 2022/23, на радаре у "Ливерпуля" также находятся Кефрен Тюрам из "Ниццы" и Ромео Лавиа из "Саутгемптона".