"Бавария" улучшит предложение по Кейну

"Бавария" собирается улучшить свое предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Только на днях появилась информация, что "Бавария" предложила 60 миллионов фунтов за Кейна. А накануне немецкое издание Bild заявило, что Харри уже согласовал условия личного контракта с чемпионами Бундеслиги.



Пресса также сообщала, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви исключает продажу Кейна этим летом, несмотря на то, что от контракта капитана сборной Англии остается 12 месяцев.



Тем не менее, как утверждает BBC, "Бавария" не собирается отступать и вскоре вернется с улучшенным предложением по 29-летнему Кейну. В Мюнхене верят, что трансфер Харри реалистичен.