Светская хроника за среду

"Ливерпуль" готов сделать предложение по Килиану Мбаппе. У "Брайтона" нет предложений по Мойсесу Кайседо. В Италии запретили играть под 88-м номером. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Из-за своей финансовой ситуации "Порту" может быть вынужден продать голкипера Диогу Кошту, которого хотят "Манчестер Юнайтед" и "Челси". (90min)



"Юнайтед" сохраняет интерес к полузащитнику "Барселоны" Френки Де Йонгу, которого также хочет "Бавария". (90min)



"Ливерпуль" и "Ньюкасл" хотят вингера "Ювентуса" Федерико Кьезу. (Corriere dello Sport)



"Ливерпуль" готов составить конкуренцию "Реалу", предложив свыше 258 миллионов фунтов за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (Marca)



"Юнайтед" также готов побороться за Мбаппе. ПСЖ открыт к предложениям клубов Премьер-Лиги насчет Килиана. (The Sun)



"Реал" готов отпустить полузащитника Федерико Вальверде в "Ливерпуль" за 77 млн. фунтов. (El Nacional)



"Лестер" ведет переговоры о покупке полузащитника "Тоттенхэма" Харри Уинкса. (The Telegraph)



"Кристал Пэлас" нацелился на Демарая Грея из "Эвертона" и Арно Данжуму из "Вильярреала". (Daily Mail)



"Брайтон" пока не получал предложений по полузащитнику Мойсесу Кайседо. (talkSPORT)



"Эвертон" отказался продать нападающего Эллиса Симса в "Ипсвич" за 4 млн. фунтов. (Football Insider)



Другое



"Шеффилд Уэнсдей" задумывается о приглашении Дина Смита на должность главного тренера. (Football Insider)



Отец защитника "Челси" Бена Чилуэлла умер от хронической болезни. (Daily Mirror)



Вингер "Пэлас" Майкл Олисе получил травму в молодежной сборной Франции и теперь пропустит старт нового сезона. (Daily Mail)



В Италии запретили 88-й игровой номер в рамках борьбы с антисемитизмом. (BBC)



Более 80 процентов игроков из ведущих европейских клубов в женском футболе испытывают дискомфорт от своих бутс. (BBC)



Главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон на 127 дней старее, чем стадион "Реала" "Сантьяго Бернарбеу". (Daily Star)