Агент: "Жоржиньо очень счастлив в "Арсенале"
Агент полузащитника Жоржиньо в очередной раз подтвердил, что его клиент не покинет "Арсенал" этим летом.
Жоржиньо только в январе присоединился к "Арсеналу", перебравшись из "Челси" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.
31-летний итальянец сыграл 16 матчей за "Арсенал", но этого оказалось недостаточно для завоевания "канонирами" титула Премьер-Лиги.
Этим летом главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается значительно обновить полузащиту, готовясь избавиться от Гранита Джаки и Томаса Партея, однако агент Жоао Сантос уверен, что Жоржиньо эта чистка не коснется.
"Жоржиньо очень счастлив в "Арсенале", которому предстоит сыграть очень важный сезон, а в начале августа будет матч за Суперкубок Англии".
"Переговоров с "Лацио" не ведется. Я не знаю, есть ли у них деньги на игрока, но это не имеет значения".
"Ему очень хорошо в "Арсенале", и в его мыслях насчет следующего сезона только "канониры".
"План ясен: остаться на следующий год в "Арсенале", который может стать самой важной командой в Англии".
"Тренер Артета — самый важный в Премьер-Лиге, он понимает современный футбол как никто другой, и игрок вроде Жоржиньо очень хорошо ладит с таким тренером", — цитирует Сантоса Evening Standard.
28.06.2023 15:00
Просмотров: 252
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: