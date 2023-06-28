Агент: "Жоржиньо очень счастлив в "Арсенале"

Агент полузащитника Жоржиньо в очередной раз подтвердил, что его клиент не покинет "Арсенал" этим летом.

Жоржиньо только в январе присоединился к "Арсеналу", перебравшись из "Челси" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.



31-летний итальянец сыграл 16 матчей за "Арсенал", но этого оказалось недостаточно для завоевания "канонирами" титула Премьер-Лиги.



Этим летом главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается значительно обновить полузащиту, готовясь избавиться от Гранита Джаки и Томаса Партея, однако агент Жоао Сантос уверен, что Жоржиньо эта чистка не коснется.



"Жоржиньо очень счастлив в "Арсенале", которому предстоит сыграть очень важный сезон, а в начале августа будет матч за Суперкубок Англии".



"Переговоров с "Лацио" не ведется. Я не знаю, есть ли у них деньги на игрока, но это не имеет значения".



"Ему очень хорошо в "Арсенале", и в его мыслях насчет следующего сезона только "канониры".



"План ясен: остаться на следующий год в "Арсенале", который может стать самой важной командой в Англии".



"Тренер Артета — самый важный в Премьер-Лиге, он понимает современный футбол как никто другой, и игрок вроде Жоржиньо очень хорошо ладит с таким тренером", — цитирует Сантоса Evening Standard.