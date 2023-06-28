"Лестер" принял предложение "Тоттенхэма" по Мэддисону

"Лестер" принял предложение "Тоттенхэма" в 40 миллионов фунтов о покупке полузащитника Джеймса Мэддисона.

Изначально "Лестер" оценивал Мэддисона в 60 млн. фунтов, однако вылет из Премьер-Лиги и оставшийся срок в 12 месяцев по контракту Джеймса заставили "лис" довольствоваться меньшим.



Как сообщает Sky Sports, в итоге "Лестер" согласился отпустить Мэддисона за 40 млн. фунтов, и уже сегодня 26-летний англичанин пройдет медобследование в "Тоттенхэме".



Таким образом, Мэддисон, которым также интересовался "Ньюкасл", станет вторым новичком команды Анге Постекоглу этим летом после голкипера Гульельмо Викарио, купленного у "Эмполи" за 17 млн. фунтов.



"Тоттенхэм" имеет давний интерес к Мэддисону — еще со времен, когда Джеймс выступал юниором за "Ковентри". "Шпоры" упустили игрока, когда тот переходил в "Норвич" в 2016 и в "Лестер" в 2018.