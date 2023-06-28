"Сити" вышел из борьбы за Райса

"Манчестер Сити" решил больше не участвовать в аукционе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

В минувший вторник "Вест Хэм" отклонил стартовое предложение "Сити" о покупке Райса в размере 90 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.



"Арсенал" ответил на это предложением в 105 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов, после чего "Сити" предпочел не участвовать в процессе, сообщает Sky Sports.



Таким образом, Райс может достаться "Арсеналу" без борьбы, однако "канонирам" все еще нужно согласовать с "Вест Хэмом" структуру сделки и график платежей.