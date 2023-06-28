Лингард готов отправиться в Саудовскую Аравию

Бывший вингер "Ноттингем Форест" Джесси Лингард заявил, что не исключает свой переезд в Саудовскую Аравию.

В своем единственном сезоне в "Форест" Лингард сыграл только 17 матчей в Премьер-Лиге, не забив ни одного гола. Неудивительно, что "лесники" решили не продлевать контракт Джесси.



Лингард признается, что сейчас он просто хочет играть регулярно, однако 30-летний англичанин допускает, что будет делать это на Ближнем Востоке.



"Я рассматриваю все варианты. Я никогда не исключал какую-либо команду, какой-либо клуб, поэтому мне просто важно выбрать правильную команду, которая будет правильной для меня. В конце концов я просто хочу играть в футбол. Это все, чего я хочу".



"Проект должен быть подходящим для меня, а команда должна двигаться в правильном направлении. Если буквально, то я просто должен играть регулярно. Я по-прежнему голоден и упорно тружусь здесь..."



"Саудовская Аравия далеко пойдет. В следующем году или около того это будет одна из самых горячих точек. Я особо не удивлен тем, что куча игроков с большим именем направляется туда. Конечно, я бы это тоже рассмотрел, я не исключаю этот вариант. Как я уже сказал, это просто должно быть правильно для меня", — сообщил Лингард Sky Sports.