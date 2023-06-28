"Челси" хочет 25 млн. фунтов за Пулишича

"Челси" хочет выручить 25 миллионов фунтов за своего вингера Кристиана Пулишича этим летом.

На протяжении пары последних сезонов Пулишич исполнял крайне ограниченную роль в "Челси". Кристиан разочарован своей ситуацией и хочет уйти в клуб, где сможет играть регулярно.



Поскольку у Пулишича остается только 12 месяцев по контракту, "Челси" не собирается стоять у него на пути, однако "синие" надеются выручить 25 млн. фунтов за 24-летнего игрока сборной США, сообщает Evening Standard.



В услугах Пулишича заинтересован "Милан", покупающий у "Челси" полузащитника Рубена Лофтус-Чика за 15 млн. фунтов, однако "россонери" находят установленную за Кристиана цену завышенной.



Добавим, интерес к Пулишичу также приписывают "Ювентусу", "Наполи", "Лиону" и "Кристал Пэлас".