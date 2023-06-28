"Челси" хочет 25 млн. фунтов за Пулишича

Кристиан Пулишич "Челси" хочет выручить 25 миллионов фунтов за своего вингера Кристиана Пулишича этим летом.

На протяжении пары последних сезонов Пулишич исполнял крайне ограниченную роль в "Челси". Кристиан разочарован своей ситуацией и хочет уйти в клуб, где сможет играть регулярно.

Поскольку у Пулишича остается только 12 месяцев по контракту, "Челси" не собирается стоять у него на пути, однако "синие" надеются выручить 25 млн. фунтов за 24-летнего игрока сборной США, сообщает Evening Standard.

В услугах Пулишича заинтересован "Милан", покупающий у "Челси" полузащитника Рубена Лофтус-Чика за 15 млн. фунтов, однако "россонери" находят установленную за Кристиана цену завышенной.

Добавим, интерес к Пулишичу также приписывают "Ювентусу", "Наполи", "Лиону" и "Кристал Пэлас".


Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2023 11:00

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  1. ruschelsea 28.06.2023 11:07 # ruschelsea
    Так и не показал себя в полной мере. Всегда чего-то не хватало. Удачи в дальнейшем. Надеюсь покажет себя в новом клубе.

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