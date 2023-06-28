Роб Холдинг ведет переговоры с "Бешикташем"

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг договаривается о своем переходе в турецкий "Бешикташ" на правах аренды.

В завершившемся сезоне Холдинг сыграл 24 матча за "Арсенал" во всех соревнованиях, но в рамках Премьер-Лиги отметился только шестью появлениями с первых минут.



Вскоре Холдинг еще больше отдалится от стартового состава, потому что "Арсенал" находится на пороге приобретения Юрриена Тимбера из "Аякса" за 40-50 миллионов фунтов.



Эта ситуация наводит Холдинга на мысли о смене клуба. По информации Daily Express, Роб уже ведет переговоры с "Бешкташем", а также насчет 27-летнего англичанина обратился "Селтик".



Добавим, что контракт Холдинга с "Арсеналом" рассчитан до лета 2024 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.