Онана — приоритетная цель МЮ на замену Де Хеа
Голкипер "Интера" Андре Онана является приоритетной целью "Манчестер Юнайтед" на замену своему первому номеру Давиду Де Хеа.
Действующий контракт Де Хеа истекает уже 30 июня, и "Юнайтед" не спешит продлевать сотрудничество с Давидом, хотя тот ранее согласился на новую сделку. Все идет к тому, что 32-летний испанец покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.
Ранее с переходом в "Юнайтед" на замену Де Хеа связывали первого номера "Эвертона" и сборной Англии Джордана Пикфорда, однако talkSPORT стало известно, что теперь в приоритете у "красных дьяволов" находится Онана.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг является большим поклонником таланта Онана и прекрасно знает возможности Андре, с которым ему довелось поработать в "Аяксе".
Утверждается, что "Юнайтед" уже ведет "детальные переговоры" с "Интером" о покупке 27-летнего голкипера сборной Камеруна.
28.06.2023 09:00
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