"Юнайтед" не договорился с Рабьо
"Манчестер Юнайтед" передумал приглашать Адриена Рабьо после того, как полузащитник "Ювентуса" озвучил свои условия.
Буквально на днях издание The Athletic сообщило, что "Юнайтед" контактирует с Рабьо, с которым "красные дьяволы" не смогли договориться прошлым летом по условиям личного контракта.
На сей раз у сторон вновь возникли непреодолимые разногласия, несмотря на то, что 28-летний француз мог перейти в "Юнайтед" свободным агентом.
По информации La Gazzetta dello Sport, мама Рабьо, выступающая агентом Адриена, затребовала для сына трехлетний контракт стоимостью 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов) в год плюс бонус за переход в размере 8.6 млн. фунтов.
После того, как лагерь Рабьо озвучил свои условия, "Юнайтед" немедленно ответил отказом и свернул переговоры. Таким образом, у "дьяволов" стало на одну альтернативу Мейсону Маунту из "Челси" меньше.
После провала переговоров с "Юнайтед" Рабьо решил заключить новый однолетний контракт с "Ювентусом" стоимостью 6 млн. фунтов плюс бонусы.
28.06.2023 08:00
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