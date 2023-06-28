"Юнайтед" не договорился с Рабьо

"Манчестер Юнайтед" передумал приглашать Адриена Рабьо после того, как полузащитник "Ювентуса" озвучил свои условия.

Буквально на днях издание The Athletic сообщило, что "Юнайтед" контактирует с Рабьо, с которым "красные дьяволы" не смогли договориться прошлым летом по условиям личного контракта.



На сей раз у сторон вновь возникли непреодолимые разногласия, несмотря на то, что 28-летний француз мог перейти в "Юнайтед" свободным агентом.



По информации La Gazzetta dello Sport, мама Рабьо, выступающая агентом Адриена, затребовала для сына трехлетний контракт стоимостью 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов) в год плюс бонус за переход в размере 8.6 млн. фунтов.



После того, как лагерь Рабьо озвучил свои условия, "Юнайтед" немедленно ответил отказом и свернул переговоры. Таким образом, у "дьяволов" стало на одну альтернативу Мейсону Маунту из "Челси" меньше.



После провала переговоров с "Юнайтед" Рабьо решил заключить новый однолетний контракт с "Ювентусом" стоимостью 6 млн. фунтов плюс бонусы.