МЮ не будет улучшать свое предложение по Маунту

"Манчестер Юнайтед" не будет улучшать свое предложение в 55 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

Как известно, "Челси" отклонил все три предложения "Юнайтед" по Маунту, выразив готовность отпустить Мейсона к "красным дьяволам" лишь за 65 млн. фунтов, включая бонусы.



"Юнайтед" по-прежнему хочет заполучить Маунта, но, как утверждает The Times, не будет улучшать свое последнее предложение. "Красные дьяволы" просто не имеют такой возможности из-за ограничений, связанных с финансовым фейр-плей.



Сам Маунт заинтересован в переходе в "Юнайтед" и по-прежнему не собирается продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт с "Челси", поэтому есть все шансы, что с дальнейшим течением трансферного окна "синие" пойдут на уступки.