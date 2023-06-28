"Арсенал" улучшил до 105 млн. фунтов предложение по Райсу

"Арсенал" выдвинул свое третье предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса в размере 105 миллионов фунтов.

Напомним, предыдущее предложение "Арсенала" по Райсу составляло 90 млн. фунтов, включая 15 млн. фунтов в виде бонусов.



На сей раз "канониры" значительно подняли ставки, согласившись заплатить за капитана "Вест Хэма" 100 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы плюс 5 млн. фунтов бонусами.



Данное предложение является рекордным не только для "Арсенала", самой дорогостоящей покупкой которого остается вингер Николя Пепе за 72 млн. фунтов, но и для британского игрока.



Райс является целью номер один "Арсенала" на это лето, вдобавок сам Деклан предпочитает именно "канониров", несмотря на интерес со стороны "Манчестер Сити", чье предложение в 90 млн. фунтов тоже было отклонено "Вест Хэмом".



По информации Sky Sports, "Вест Хэм" оценивает Райса в 120 млн. фунтов, но готов довольствоваться и 100+ млн. фунтов, поэтому есть все шансы, что свежее предложение "Арсенала" по 24-летнему англичанину будет принято.



Добавим, Райс сыграл 245 матчей за "Вест Хэм" после своего дебюта в 2017. В минувшем сезоне Деклан помог "молотобойцам" выиграть Лигу Конференций.