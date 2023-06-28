Анчелотти отозвал иск к "Эвертону"
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отозвал иск к своему бывшему клубу "Эвертону".
Около двух недель назад Анчелотти подал иск в Высокий суд Лондона касательно выплат, которые ему были обещаны спонсором "Эвертона" Алишером Усмановым в обход клубной казны.
По информации Daily Mail, невыплаченные Анчелотти бонусы составляют 2 миллиона фунтов.
Однако во вторник было объявлено, что разногласия сторон были урегулированы в досудебном порядке. Карло более не имеет претензий к "ирискам".
"Карло Анчелотти и футбольный клуб "Эвертон" пришли к мирному решению своего спора. Карло испытывает глубокое уважение и привязанность к фанатам клуба и желает им и клубу всего наилучшего в будущем", — гласит заявление юриста Анчелотти.
28.06.2023 00:05
Просмотров: 169
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: