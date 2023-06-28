Анчелотти отозвал иск к "Эвертону"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отозвал иск к своему бывшему клубу "Эвертону".

Около двух недель назад Анчелотти подал иск в Высокий суд Лондона касательно выплат, которые ему были обещаны спонсором "Эвертона" Алишером Усмановым в обход клубной казны.



По информации Daily Mail, невыплаченные Анчелотти бонусы составляют 2 миллиона фунтов.



Однако во вторник было объявлено, что разногласия сторон были урегулированы в досудебном порядке. Карло более не имеет претензий к "ирискам".



"Карло Анчелотти и футбольный клуб "Эвертон" пришли к мирному решению своего спора. Карло испытывает глубокое уважение и привязанность к фанатам клуба и желает им и клубу всего наилучшего в будущем", — гласит заявление юриста Анчелотти.