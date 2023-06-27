"Тоттенхэм" сообщил Кейну, что тот не уйдет

"Тоттенхэм" сообщил своему нападающему Харри Кейну, что тот недоступен для трансфера этим летом.

Ранее днем стало известно, что "Бавария" предложила 60 миллионов фунтов за 29-летнего Кейна, у которого остается 12 месяцев по контракту с "Тоттенхэмом".



The Guardian и ряд других изданий утверждают, что Кейн заинтересован в переходе в "Баварию" и уже обсудил с чемпионами Бундеслиги условия личного контракта.



Однако ESPN утверждает, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви по-прежнему не собирается продавать своего лучшего игрока, даже за пределы Премьер-Лиги.



Пока что выбор Кейна сводится к новому контракту с "Тоттенхэмом" и отъезду из Северного Лондона свободным агентом через год. Вести переговоры с зарубежными клубами Харри сможет уже с января.