МЮ ожидает заработать рекордные деньги в этом году

"Манчестер Юнайтед" ожидает заработать рекордные для себя 640 миллионов фунтов по итогам этого финансового года.

Будучи публичной компанией, чьи акции торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка, во вторник "Юнайтед" представил результаты за третий квартал этого финансового года.



Главный итог, который следует из опубликованного отчета, заключается в том, что "Юнайтед" скорректировал прогноз по годовому доходу с 590-610 до 630-640 млн. фунтов.



Таким образом, по итогам года "Юнайтед" ожидает заработать больше своего предыдущего рекорда — 627.1 млн. фунтов в 2019.



Правда, долг "Юнайтед" остается внушительным — более 950 млн. фунтов, причем более 160 млн. фунтов — это обязательства клуба по трансферам.



Инвесторам также было сказано, что у главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага есть деньги на летние трансферы, и главный сдерживающий траты "дьяволов" фактор — это правила финансового фейр-плей.



Акции "Юнайтед" отреагировали на этот отчет резким ростом, а вот фанаты "дьяволов" особой радости не испытывают, во вторник устроив близ "Олд Траффорд" акцию протеста против владельцев клуба Глэйзеров, сообщает BBC.