"Интер" готовит новое предложение по Лукаку

"Интер" собирается сделать новое предложение насчет нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Именно в "Интере" Лукаку провел сезон 2022/23 на правах аренды, и сейчас клуб с "Сан-Сиро" пытается вернуть 30-летнего бельгийца.



По информации The Telegraph, "Челси" уже отклонил одно предложение "Интера", который хотел продлить аренду Лукаку на следующий сезон.



Однако "Интер" не собирается опускать руки и сейчас готовит свое второе предложение — тоже об аренде, но с опцией последующего выкупа Лукаку за 30 миллионов евро (25.8 млн. фунтов).



"Челси" готов отпустить Лукаку назад "Интер", только если опция выкупа будет заменена на обязательство по выкупу, но в Италии настроены оптимистично насчет достижения компромисса.



Ранее "Челси" надеялся продать Лукаку в Саудовскую Аравию, однако Ромелу не принимает это предложение и настаивает на своем возвращении в "Интер".