"Интер" готовит новое предложение по Лукаку

Ромелу Лукаку "Интер" собирается сделать новое предложение насчет нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Именно в "Интере" Лукаку провел сезон 2022/23 на правах аренды, и сейчас клуб с "Сан-Сиро" пытается вернуть 30-летнего бельгийца.

По информации The Telegraph, "Челси" уже отклонил одно предложение "Интера", который хотел продлить аренду Лукаку на следующий сезон.

Однако "Интер" не собирается опускать руки и сейчас готовит свое второе предложение — тоже об аренде, но с опцией последующего выкупа Лукаку за 30 миллионов евро (25.8 млн. фунтов).

"Челси" готов отпустить Лукаку назад "Интер", только если опция выкупа будет заменена на обязательство по выкупу, но в Италии настроены оптимистично насчет достижения компромисса.

Ранее "Челси" надеялся продать Лукаку в Саудовскую Аравию, однако Ромелу не принимает это предложение и настаивает на своем возвращении в "Интер".


Метки Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2023 21:00

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  1. narcot 27.06.2023 21:19 # narcot
    чел заруинил финал, а клуб готовит новое предложение)

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