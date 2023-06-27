"Сити" приобрел Ковачича у "Челси"

Матео Ковачич "Манчестер Сити" завершил приобретение полузащитника "Челси" и сборной Хорватии Матео Ковачича.

Ковачич заключил с "Сити" контракт на четыре года. Трансфер Матео оценивается в 25 миллионов фунтов, а еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

Ковачич провел в "Челси" пять сезонов, приняв участие в 221 матче и выиграв с "синими" Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.

Приглашение 29-летнего хорвата поможет "Сити" справиться с уходом капитана Илкая Гюндогана, который свободным агентом направляется в "Барселону".

"Это великолепный переход для меня, и мне не терпится начать в "Сити".

"Каждый, кто видел эту команду при Пепе (Гвардиоле), знает, насколько они хороши. На мой взгляд, они являются лучшей командой в мире. Все могут видеть выигранные ими трофеи, но также они играют в лучший футбол".

"Присоединиться к этой команде — это настоящая мечта для любого футболиста".

"Я все еще должен многому научиться и значительно прибавить, и я знаю, что под руководством Пепа смогу стать более классным игроком, и это вызывает у меня восхищение".

"Сейчас мой план в том, чтобы отдохнуть несколько недель, после чего я вернусь в Манчестер для подготовки к новому сезону. Я хочу помочь этому клубу остаться на вершине и выиграть больше трофеев", — сообщил Ковачич.


Метки Ковачич, Манчестер Сити, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2023 20:30

Количество просмотров Просмотров: 1031

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Последние комментарии:




  1. yela 27.06.2023 21:22 # yela
    Хороший игрок, удачи ему

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  2. bembo 27.06.2023 21:15 # bembo
    Лавэха мутится, бизнескарси крутится.
    Камон красифф

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  3. bembo 27.06.2023 21:11 # bembo
    Гуд ибенинг

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  4. narcot 27.06.2023 21:05 # narcot
    жаль, что скамеры упустили такой варик. играл бы вместо или в паре с казе

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  5. electric 27.06.2023 21:00 # electric
    Как бы это так незаметно поинтересоваться делами щельси? Подскажите

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  6. keane16 27.06.2023 20:55 # keane16
    Норм усиление, вместо гюндогана белого Фреда подписали

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  7. quavo 27.06.2023 20:50 # quavo
    Ковачич середняк и всегда им был

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  8. hachidlo 27.06.2023 20:49 # hachidlo
    Сплавили отработанный материал (с)
    Но, если без шуток, то так и есть. Может, он будет божить в Сити, но точно не в Щолси.

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  9. ian 27.06.2023 20:47 # ian
    Лумпард: добро пожаловать в клуб

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  10. superglor 27.06.2023 20:43 # superglor
    Фу блэ, только слили шлак из команды, так берем новый. Не могли кого топового подписать?

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  11. slash-lfc 27.06.2023 20:41 # slash-lfc
    Пхахахахах. Там Интер Лукаку за 30кк хочет оформить. Членси бизнес кар )) въе6ать миллиард на Лукак, Бадихуилей, наитупейшего хохла уровня Нижнего Новгорода, и оказаться на 12 месте хахахахах. Боэлян - лучшее, что случилось с Членси.

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  12. ian 27.06.2023 20:39 # ian
    натащки на море исполняют все желания

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  13. hammersmith 27.06.2023 20:38 # hammersmith
    Третье приобретение в списке топовых после приобретения пригожена лукашенкой и хахлятских жоп путеным, респект.

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  14. ruschelsea 27.06.2023 20:33 # ruschelsea
    Удачи, в добрый путь!

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