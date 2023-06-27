"Сити" приобрел Ковачича у "Челси"

"Манчестер Сити" завершил приобретение полузащитника "Челси" и сборной Хорватии Матео Ковачича.

Ковачич заключил с "Сити" контракт на четыре года. Трансфер Матео оценивается в 25 миллионов фунтов, а еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Ковачич провел в "Челси" пять сезонов, приняв участие в 221 матче и выиграв с "синими" Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Приглашение 29-летнего хорвата поможет "Сити" справиться с уходом капитана Илкая Гюндогана, который свободным агентом направляется в "Барселону".



"Это великолепный переход для меня, и мне не терпится начать в "Сити".



"Каждый, кто видел эту команду при Пепе (Гвардиоле), знает, насколько они хороши. На мой взгляд, они являются лучшей командой в мире. Все могут видеть выигранные ими трофеи, но также они играют в лучший футбол".



"Присоединиться к этой команде — это настоящая мечта для любого футболиста".



"Я все еще должен многому научиться и значительно прибавить, и я знаю, что под руководством Пепа смогу стать более классным игроком, и это вызывает у меня восхищение".



"Сейчас мой план в том, чтобы отдохнуть несколько недель, после чего я вернусь в Манчестер для подготовки к новому сезону. Я хочу помочь этому клубу остаться на вершине и выиграть больше трофеев", — сообщил Ковачич.