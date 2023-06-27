"Сити" приобрел Ковачича у "Челси"
"Манчестер Сити" завершил приобретение полузащитника "Челси" и сборной Хорватии Матео Ковачича.
Ковачич заключил с "Сити" контракт на четыре года. Трансфер Матео оценивается в 25 миллионов фунтов, а еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
Ковачич провел в "Челси" пять сезонов, приняв участие в 221 матче и выиграв с "синими" Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
Приглашение 29-летнего хорвата поможет "Сити" справиться с уходом капитана Илкая Гюндогана, который свободным агентом направляется в "Барселону".
"Это великолепный переход для меня, и мне не терпится начать в "Сити".
"Каждый, кто видел эту команду при Пепе (Гвардиоле), знает, насколько они хороши. На мой взгляд, они являются лучшей командой в мире. Все могут видеть выигранные ими трофеи, но также они играют в лучший футбол".
"Присоединиться к этой команде — это настоящая мечта для любого футболиста".
"Я все еще должен многому научиться и значительно прибавить, и я знаю, что под руководством Пепа смогу стать более классным игроком, и это вызывает у меня восхищение".
"Сейчас мой план в том, чтобы отдохнуть несколько недель, после чего я вернусь в Манчестер для подготовки к новому сезону. Я хочу помочь этому клубу остаться на вершине и выиграть больше трофеев", — сообщил Ковачич.
27.06.2023 20:30
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Последние комментарии:
Хороший игрок, удачи ему
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Лавэха мутится, бизнескарси крутится.
Камон красифф
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Гуд ибенинг
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жаль, что скамеры упустили такой варик. играл бы вместо или в паре с казе
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Как бы это так незаметно поинтересоваться делами щельси? Подскажите
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Норм усиление, вместо гюндогана белого Фреда подписали
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Ковачич середняк и всегда им был
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Сплавили отработанный материал (с)
Но, если без шуток, то так и есть. Может, он будет божить в Сити, но точно не в Щолси.
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Лумпард: добро пожаловать в клуб
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Фу блэ, только слили шлак из команды, так берем новый. Не могли кого топового подписать?
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Пхахахахах. Там Интер Лукаку за 30кк хочет оформить. Членси бизнес кар )) въе6ать миллиард на Лукак, Бадихуилей, наитупейшего хохла уровня Нижнего Новгорода, и оказаться на 12 месте хахахахах. Боэлян - лучшее, что случилось с Членси.
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натащки на море исполняют все желания
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Третье приобретение в списке топовых после приобретения пригожена лукашенкой и хахлятских жоп путеным, респект.
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Удачи, в добрый путь!
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