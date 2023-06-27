"Тоттенхэм" приобрел Викарио
"Тоттенхэм" объявил о приобретении голкипера "Эмполи" Гульельмо Викарио за 17 миллионов фунтов.
Викарио заключил контракт до 2028 года и стал первым новичком "Тоттенхэма" при Анге Постекоглу в качестве главного тренера, если не считать выкупленного у "Ювентуса" после полутора сезонов аренды Деяна Кулусевски.
Викарио получил в "Тоттенхэме" 13-й номер и, как ожидается, будет основным номером лондонцев в следующем сезоне. Нынешний первый номер "шпор" Уго Льорис уже подтвердил свое намерение уйти, несмотря на действующий еще год контракт.
Викарио дебютировал в Серии А в апреле 2021, еще представляя "Кальяри". В "Эмполи" 26-летний итальянец провел два сезона, сыграв 71 матч во всех соревнованиях.
27.06.2023 20:00
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держит как брезгует))
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хорошая замена кейну
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