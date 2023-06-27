"Тоттенхэм" приобрел Викарио

"Тоттенхэм" объявил о приобретении голкипера "Эмполи" Гульельмо Викарио за 17 миллионов фунтов.

Викарио заключил контракт до 2028 года и стал первым новичком "Тоттенхэма" при Анге Постекоглу в качестве главного тренера, если не считать выкупленного у "Ювентуса" после полутора сезонов аренды Деяна Кулусевски.



Викарио получил в "Тоттенхэме" 13-й номер и, как ожидается, будет основным номером лондонцев в следующем сезоне. Нынешний первый номер "шпор" Уго Льорис уже подтвердил свое намерение уйти, несмотря на действующий еще год контракт.



Викарио дебютировал в Серии А в апреле 2021, еще представляя "Кальяри". В "Эмполи" 26-летний итальянец провел два сезона, сыграв 71 матч во всех соревнованиях.