Заха и Stormzy покупают футбольный клуб

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха и британский рэпер Stormzy согласовали покупку футбольного клуба "Кройдон Атлетик".

Именно в Кройдоне, районе Лондона, прошло детство Захи и Stormzy. Сейчас они решили объединить усилия для покупки местного клуба, представляющего девятый английском дивизионе.



Партнером Захи и Stormzy по покупке "Кройдон Атлетик" выступает бывший китмен "Пэлас" Данни Янг. В данный момент сделка находится на одобрении у FA и лиги, сообщает talkSPORT.



Добавим, "Кройдон Атлетик" был основан в 2012 году и сейчас находится в пяти шагах от английской футбольной пирамиды, выступая в Южном дивизионе Смешанной лиги графств.