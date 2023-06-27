"Тоттенхэм" договорился с Мэддисоном

"Тоттенхэм" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Лестера" Джеймсом Мэддисоном.

Еще с января большой интерес к Мэддисону проявляет "Ньюкасл", однако недавно стало известно, что "Тоттенхэм" стал фаворитом в борьбе за Джеймса.



А сейчас, как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" заручился согласием самого Мэддисона на переход.



Теперь "Тоттенхэму" лишь остается договориться с "Лестером" насчет компенсации за Мэддисона, и президент "шпор" Даниэль Леви активно участвует в этом процессе.



В идеале "Тоттенхэм" хотел бы согласовать трансфер 26-летнего игрока сборной Англии уже на этой неделе.