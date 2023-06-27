МЮ отозвал предложение для Де Хеа и сделал новое

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" отозвал новый контракт для Давида Де Хеа и сделал своему голкиперу другое предложение остаться.

Действующий контракт Де Хеа с зарплатой в 375,000 фунтов в неделю истекает уже на этой неделе, и будущее Давида остается в подвешенном состоянии.

По информации The Athletic, некоторое время назад Де Хеа заключил новый контракт с понижением зарплаты, а вот клуб свою подпись на документе ставить передумал.

Сейчас "Юнайтед" предложил Де Хеа другой контракт, но с зарплатой еще ниже, чем ранее. 32-летний испанец своего ответа пока не дал, но переговоры продолжаются.

Несмотря на интерес из Саудовской Аравии, Де Хеа хочет продолжать играть на самом высоком уровне, однако Давид требует, чтобы его труд справедливо оплачивался.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2023 17:00

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  1. narcot 27.06.2023 17:50 # narcot
    глейзеры ухехехехехех

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  2. danik9 27.06.2023 17:43 # danik9
    то есть сам же клуб предложил обновленный контракт, и в конце сами же не подписали, ну чо за кайф...
    самое преданное и гуманное отношение к легенде клуба и последнему, кто играл под жвачным стариком

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  3. closer 27.06.2023 17:35 # closer
    dno ispanskoe

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  4. quavo 27.06.2023 17:23 # quavo
    Пидары гнилые

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  5. vals1702 27.06.2023 17:00 # vals1702
    100к достаточно

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