МЮ отозвал предложение для Де Хеа и сделал новое

"Манчестер Юнайтед" отозвал новый контракт для Давида Де Хеа и сделал своему голкиперу другое предложение остаться.

Действующий контракт Де Хеа с зарплатой в 375,000 фунтов в неделю истекает уже на этой неделе, и будущее Давида остается в подвешенном состоянии.



По информации The Athletic, некоторое время назад Де Хеа заключил новый контракт с понижением зарплаты, а вот клуб свою подпись на документе ставить передумал.



Сейчас "Юнайтед" предложил Де Хеа другой контракт, но с зарплатой еще ниже, чем ранее. 32-летний испанец своего ответа пока не дал, но переговоры продолжаются.



Несмотря на интерес из Саудовской Аравии, Де Хеа хочет продолжать играть на самом высоком уровне, однако Давид требует, чтобы его труд справедливо оплачивался.