"Милан" согласовал покупку Лофтус-Чика

"Милан" согласовал приобретение полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика.

Лофтус-Чик находится в системе "Челси" с восьми лет и прежде дважды направлялся в аренду, но вскоре пути Рубена и "синих" разойдутся насовсем.



По информации The Athletic, "Милан" и "Челси" договорились о компенсации за Лофтус-Чика в размере 15 миллионов фунтов, а сам Рубен уже согласовал с итальянским клубом контракт на четыре года.



На "Сан-Сиро" Лофтус-Чик воссоединится с защитником Фикайо Томори, который тоже является продуктом академии "Челси" и представляет "Милан" с января 2021.



27-летний англичанин поможет "Милану" справиться с потерей полузащитника Сандро Тонали, который направляется в "Ньюкасл" за 60 млн. фунтов.