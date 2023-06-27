Новая домашняя форма "Юнайтед" на сезон 2023/24 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" официально представил свою новую домашнюю форму от Adidas на сезон 2023/24.

В своем официальном заявлении "Юнайтед" называет дизайн новой формы "элегантным и стильным".



Также новая форма "олицетворяет непоколебимую преданность и любовь фанатов к "Юнайтед", что служит напоминанием об их вечной вере в клуб".



Игровая футболка выполнена в преимущественно красном цвете с черными деталями возле плеч и воротника.



Новая форма на 100 процентов изготовлена из переработанных материалов с использованием всех современных технологий для удобства и комфорта игроков.



























