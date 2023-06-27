Новая домашняя форма "Юнайтед" на сезон 2023/24 (ФОТО)

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24 "Манчестер Юнайтед" официально представил свою новую домашнюю форму от Adidas на сезон 2023/24.

В своем официальном заявлении "Юнайтед" называет дизайн новой формы "элегантным и стильным".

Также новая форма "олицетворяет непоколебимую преданность и любовь фанатов к "Юнайтед", что служит напоминанием об их вечной вере в клуб".

Игровая футболка выполнена в преимущественно красном цвете с черными деталями возле плеч и воротника.

Новая форма на 100 процентов изготовлена из переработанных материалов с использованием всех современных технологий для удобства и комфорта игроков.

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2023 15:00

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  1. van-dijk 27.06.2023 15:02 # van-dijk
    Сойдёт полы притирать, а то прошлая уже в негодность пришла.

    (ответить)

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