Новая домашняя форма "Юнайтед" на сезон 2023/24 (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" официально представил свою новую домашнюю форму от Adidas на сезон 2023/24.
В своем официальном заявлении "Юнайтед" называет дизайн новой формы "элегантным и стильным".
Также новая форма "олицетворяет непоколебимую преданность и любовь фанатов к "Юнайтед", что служит напоминанием об их вечной вере в клуб".
Игровая футболка выполнена в преимущественно красном цвете с черными деталями возле плеч и воротника.
Новая форма на 100 процентов изготовлена из переработанных материалов с использованием всех современных технологий для удобства и комфорта игроков.
27.06.2023 15:00
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Сойдёт полы притирать, а то прошлая уже в негодность пришла.
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