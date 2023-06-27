"Бавария" сделала предложение по Кейну
"Бавария" выдвинула официальное предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
По информации The Athletic, предложение чемпионов Бундеслиги по капитану сборной Англии составило 70 миллионов евро (60 млн. фунтов) плюс бонусы.
В отличие от "Манчестер Юнайтед", "Бавария" не является конкурентом "Тоттенхэма" по Премьер-Лиге, вдобавок от контракта Кейна остается только 12 месяцев, поэтому в Мюнхене настроены оптимистично насчет достижения компромисса со "шпорами".
В то же время "Юнайтед" уже не надеется заполучить Кейна этим летом и сейчас работает над альтернативными вариантами по укреплению позиции нападающего.
27.06.2023 14:00
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