"Вест Хэм" отклонил предложение "Сити" по Райсу
"Вест Хэм" ответил отказом на стартовое предложение "Манчестер Сити" о покупке полузащитника Деклана Райса.
Накануне вечером "Сити" предложил за 24-летнего Райса 90 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.
Это чуть лучше второго предложения "Арсенала" в те же 90 млн. фунтов, из которых на долю бонусов отводилось 15 млн. фунтов.
Но, как и "канониры", "горожане" услышали в ответ отказ, сообщает BBC. "Вест Хэм" намерен выручить за своего капитана не менее 100 млн. фунтов.
Ожидается, что в ближайшее время свое третье предложение насчет Райса выдвинет "Арсенал".
27.06.2023 13:00
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