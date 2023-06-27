"Вест Хэм" отклонил предложение "Сити" по Райсу

"Вест Хэм" ответил отказом на стартовое предложение "Манчестер Сити" о покупке полузащитника Деклана Райса.

Накануне вечером "Сити" предложил за 24-летнего Райса 90 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.



Это чуть лучше второго предложения "Арсенала" в те же 90 млн. фунтов, из которых на долю бонусов отводилось 15 млн. фунтов.



Но, как и "канониры", "горожане" услышали в ответ отказ, сообщает BBC. "Вест Хэм" намерен выручить за своего капитана не менее 100 млн. фунтов.



Ожидается, что в ближайшее время свое третье предложение насчет Райса выдвинет "Арсенал".