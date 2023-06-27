Поттер — фаворит на замену Саутгейту в сборной Англии

Грэм Поттер Грэм Поттер является фаворитом букмекеров на смену Гарету Саутгейту в качестве главного тренера сборной Англии.

Саутгейт помышлял об уходе из сборной еще после Чемпионата Мира в Катаре, где англичане остановились на стадии 1/4 финала, но в итоге решил до конца отработать свой контракт.

Контракт Саутгейта с FA истекает после Евро-2024, и talkSPORT ожидает, что Гарет покинет свой пост после турнира в Германии следующим летом.

При этом Поттер, уволенный из "Челси" в начале апреля, является наиболее вероятным кандидатом Ассоциации на роль преемника для Саутгейта.

С этой работой также связывают Маурисио Почеттино, Стива Купера, Стивена Джеррарда, Брендана Роджерса и Томаса Тухеля, но их шансы букмекеры оценивают ниже.


Метки Поттер, Саутгейт, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 27.06.2023 12:13 # bangladesh
    норм счастливый билетик урвал этот бездарь, сначала защеканси теперь сб. Англии

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  2. narcot 27.06.2023 12:01 # narcot
    норм варик на место трусливого физрука. с поттеряном сборная точно не станет слабее

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