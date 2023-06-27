Паратичи продолжает консультировать "Тоттенхэм"

Фабио Паратичи, покинувший должность управляющего директора "Тоттенхэма", продолжает участвовать в жизни лондонского клуба.

Напомним, Паратичи был вынужден покинуть "Тоттенхэм" после того, как ФИФА расширила на весь мир его 30-месячную дисквалификацию за финансовые махинации в бывшем клубе Фабио "Ювентусе".



Несмотря на то, что официально 50-летний Паратичи ушел в отставку еще в апреле, итальянский директор отнюдь не отдыхает.



Как сообщает Football.London, Паратичи исполняет консультационную роль в "Тоттенхэме", и это не является нарушением наложенных на него санкций.



А если верить итальянской прессе, Паратичи консультирует не только "Тоттенхэм", но и, например, покинувшую Серию А по итогам сезона 2022/23 "Сампдорию".



Первым приобретением "Тоттенхэма" этим летом обещает стать голкипер "Эмполи" Гульельмо Викарио, и здесь, возможно, не обошлось без руки Паратичи.