Тейлор Бут пополнил шорт-лист "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" добавил полузащитника "Утрехта" Тейлора Бута в список своих трансферных целей на это лето.

Поставив на паузу переговоры по Мейсону Маунту из "Челси", сейчас "Юнайтед" активно ищет альтернативные варианты по укреплению линии полузащиты.



По информации Daily Mail, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг обратил свой взор на хорошо ему знакомый голландский рынок, откуда он прошлым летом привел Лисандро Мартинеса и Антони.



На радаре у "Юнайтед" находится Бут, с клубом которого "Утрехтом" Тен Хаг сохраняет отличные отношения — именно из "Утрехта" Эрик отправился в "Аякс" в 2017 году.



Пока что "Юнайтед" не обращался насчет Бута, однако "красным дьяволам" нельзя медлить, потому что 22-летний американец также чревычайно интересен "Сельте", "Штутгарту" и "Лиону".