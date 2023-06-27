Полузащитник Мейсон Маунт готов приступить к предсезонной подготовке с "Челси", если его трансфер в "Манчестер Юнайтед" так и не состоится.

К настоящему моменту "Челси" отклонил все три предложения "Юнайтед" о покупке Маунта, выразив готовность отдать Мейсона "красным дьяволам" только за 65 миллионов фунтов.



"Юнайтед" не готов платить так много за игрока, от контракта которого остается 12 месяцев. Поэтому "дьяволы" поставили свой интерес к Маунту на паузу и обратились к альтернативным целям, включая Мойсеса Кайседо из "Брайтона" и Адриена Рабьо из "Ювентуса".



Сам Маунт уже согласовал условия личного контракта с "Юнайтед", однако Мейсон не собирается подавать прошение о трансфере и требовать от "Челси" отпустить его в Манчестер.



Если два клуба не совершат прорыв в переговорах, на следующей неделе 24-летний англичанин вернется из отпуска и приступит к тренировкам под руководством нового рулевого "Челси" Маурисио Почеттино.



До сих пор Почеттино никак не вмешивался в ситуацию с Маунтом, однако Маурисио может попытаться применить свое обаяние, чтобы убедить Мейсона остаться.